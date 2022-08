Parnaíba: trecho da BR-402 é liberado após dois meses interditado

O trecho da BR-402, na rodovia que liga o município de Parnaíba (PI) ao Ceará, foi liberado após dois meses de interdição devido a cheia da Lagoa do Portinho, que invadiu a via federal. O local foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por apresentar risco de desabamento. Depois de o trecho ser vistoriado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e constatado baixo nível das águas, a via foi liberada.



No dia 09 de maio, a PRF havia anunciado que a água tinha chegado ao nível da estrada. Para evitar acidentes, o local chegou a ser interditado. No dia 13 de maio, o trecho que fica na altura da comunidade Carpina, em Parnaíba, foi completamente interditado devido às chuvas que atingiram a região na Lagoa do Portinho.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

A PRF precisou fazer desvio, com rotas alternativas durante o período da interdição, para os motoristas. Após Lagoa do Portinho transbordar, população usa canoas para ir para escola e trabalhar.



Em análise feita pelo engenheiro civil e consultor da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Semar), Luciano Pessoa, foi constatado trincas na ponte, que tem extensão de cinco metros, duas saídas de água pelas laterais da pista, além de uma deformação no asfalto.



Na época, no Km-39, o nível da água subiu 1,20m, impossibilitada de tráfego dos veículos. Apesar disso, alguns condutores se arriscavam na travessia.



