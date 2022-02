Carnaval 2022: PM irá usar drones para fiscalizar eventos com aglomeração no Piauí

A Polícia Militar deslocou, na manhã desta sexta-feira (25), equipes de policiais para cidades do interior do estado com o objetivo de garantir o cumprimento do decreto estadual que proíbe a realização de festividades e eventos públicos e privados de pré-carnaval ou Carnaval que gerem aglomeração no Piauí. Segundo a PM, as ações irão contar, inclusive, com o uso de drones.

Durante o período de carnaval, devido ao cenário de pandemia da covid-19, a PM está reforçando preventivas em todo o Estado, dando apoio às vigilâncias sanitárias, visando promover o cumprimento dos decretos estabelecidos tanto na capital quanto no interior.

Foto: Divulgação/PM

Entre os municípios que terão o policiamento reforçado estão aqueles localizados no litoral do Piauí, como Luís Correia, Cajueiro da Praia e Parnaíba. Segundo o secretário de Segurança, coronel Rubens Pereira, equipes da Força Tarefa da SSP já estão na região dando apoio na fiscalização.

"A Força Tarefa está no litoral, com a Polícia Civil, para fiscalizar o decreto. Queremos também a conscientização de todos aqueles que estão no litoral para não aglomerarem e cumprirem essas restrições. Precisamos colaborar para que os indicadores da pandemia reduzam", afirmou o secretário.

Além das polícias, a Vigilância Sanitária, da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina, também vai estar de plantão durante todo o feriado de carnaval fiscalizando estabelecimentos como bares, restaurantes e boates.

Foto: Divulgação/FMS

A gerente de Vigilância Sanitária da FMS, Larisse Portela, ressalta que a população pode formalizar denúncias à Vigilância Sanitária pelo telefone 3215-9102. Ela pede que a população deva estar atenta ao Decreto n° 20.525 de 01 de fevereiro de 2022. “Qualquer descumprimento a essa normativa pode trazer riscos”, alerta.

