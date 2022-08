Ex-PM acusado de matar policial na frente do filho vai a Júri Popular amanhã (23)

Acontece nesta terça-feira (23), às 8h30, no Plenário do Júri da 1ª Vara do Júri, o julgamento do ex-policial militar Francisco Ribeiro dos Santos Filho, acusado de matar a tiros o cabo Samuel de Sousa Borges. O assassinato ocorreu em 1º de fevereiro de 2019, no bairro Jóquei, na zona Leste de Teresina.



No dia do crime, o cabo Samuel de Sousa Borges estava com o filho em uma motocicleta na Avenida Presidente Kennedy quando avistou o acusado em uma motocicleta sem placa e portando uma arma de fogo. Em um vídeo gravado pela vítima momentos antes de ser assassinada é possível ver a primeira abordagem que o cabo faz ao ex-PM, exigindo que o mesmo mostre o documento de identificação da Polícia Militar. No entanto, o acusado se recusa a se identificar.

Foto: Jailson Soares/O Dia

A segunda parte do vídeo mostra a abordagem ao acusado já nas proximidades da Avenida Jockey Club, no momento em que o cabo Samuel constata que o policial militar do Maranhão possuía outra arma irregular, um revólver calibre 38. O cabo dá voz de prisão ao acusado e anuncia que irá denunciá-lo à Corregedoria da PM. Em seguida, a vítima fica de costas para Francisco Ribeiro e é atingida por vários disparos. O policial não resiste aos ferimentos e morre ainda no local.

O ex-policial militar foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado, por não ter dado chance de defesa à vítima, uma vez que atirou pelas costas, e motivo torpe. Ele chegou a ficar preso por oito meses pelo crime, mas foi posto em liberdade no mesmo ano. Em março de 2020, Francisco Ribeiro foi preso mais uma vez acusado de matar dois homens na zona Leste de Teresina. Ao todo, ele é apontado como autor de três homicídios ocorridos na região da Pedra Mole em 2018, além da morte do cabo da PM do Piauí.

Em abril de 2021, Francisco Ribeiro foi expulso da Polícia Militar do Maranhão e aguarda o julgamento no sistema prisional do Piauí.

