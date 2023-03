Filho do presidente do TJ-PI: Polícia divulga foto e nome do suspeito de cometer o disparo

A Polícia Civil do Piauí divulgou na tarde desta quinta-feira (23) o nome e a foto do suspeito de ter feito o disparo que atingiu André Almeida, filho de Hilo de Almeida, presidente do TJ-PI. Trata-se de Francisco Jefferson da Silva Cruz, conhecido como “Anjo da Morte”. Ainda de acordo com a Polícia, ele seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Foi divulgado ainda um número de contado dos responsáveis pela investigação para informações sobre o paradeiro de Jefferson. O número é o (86) 995572241. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio (DHTL) de Parnaíba.

André Almeida passou por cirurgia complicada nesta quinta (23). O procedimento teve duração de sete horas e foi “extremamente delicada". É o que afirma o neurocirurgião Maurício Giraldi, que integra a equipe médica e acompanha diretamente o caso do advogado. Apesar de bem sucedida, o especialista não descarta a possibilidade da vítima perder a visão do olho atingido pelo tiro.

“O projétil teve entrada no globo ocular esquerdo, onde a lesão foi muito maior, então há um risco muito grande de não ter função no olho. A cirurgia do André foi extremamente elaborada, que poucos lugares têm condições de fazer, pois envolvia áreas nobres como visão e cérebro e, reuniu quatro equipes: de anestesia, neurocirurgia, oftalmologia com experiência em cirurgia ocular e plástica ocular, e bucomaxilo”, disse o neurocirurgião.

André de Almeida Sousa e Silva, de 37 anos, foi baleado na madrugada de quarta-feira (22), na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Ele estava em um bar quando foi baleado no rosto. O advogado foi trazido em estado grave para Teresina, onde deu entrada no HU com múltiplas fraturas e foi submetido à cirurgia. A vítima chegou em coma induzido e respirando por aparelhos.

