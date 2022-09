Investigação aponta cinco pessoas envolvidas na morte de marido de secretária

As investigações da Polícia Civil apontam que cinco pessoas participaram da morte de João Rodrigues Dias Neto, marido da secretária de Assistência Social do município de São Raimundo Nonato, no Sul do Piauí. A vítima foi executada no dia 13 de setembro quando chegada em casa na companhia das filhas.

“O Paulo é o autor intelectual do crime e contratou o Juniel, executor do crime, para matar a vítima. A investigação identificou o indivíduo que guardou a arma de fogo após o delito e um outro indivíduo que usou um carro para deixar o executor no local do crime. E tem outro que estamos investigando a participação dele”, revelou o delegado-geral da Polícia Civil, Luccy Keiko.

A polícia já prendeu o autor do crime, Juniel de Assis Pães Landim, o mandante Paulo Ferreira Pereira, e um homem apontado como o responsável por guardar a arma utilizada na execução. São procurados agora o motorista do carro usada para levar Juniel ao local do crime e um quinto envolvido.

Luccy Keiko explicou que Paulo Ferreira negou participação, mas a apuração indicou que ele contratou a execução de João Neto por conta de um acidente de trânsito que deixou seu pai morto. Para o filho, João Neto teria causado o acidente, porém, ele não foi indiciado no inquérito.

A investigação não identificou ainda se existem outros membros da família envolvidos no planejamento da execução. O delegado-geral disse que o inquérito está avançado, restando alguns esclarecimentos e a prisão dos dois procurados. Luccy Keiko afirmou que o crime foi premeditado e a vítima monitorada durante vários dias.

