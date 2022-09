Jovem de 24 anos morre afogado no Rio Parnaíba, em União

Um jovem de 24 anos identificado apenas como Felipe foi encontrado morto boiando nas águas do Rio Parnaíba, na zona rural do município de União, no Norte do Piauí, neste domingo (18/09). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por populares sobre o desaparecimento da vítima, mas não chegou a iniciar as buscas porque o corpo apareceu às margens do rio.

Segundo populares, Felipe morava em Teresina, mas atualmente trabalhava em uma construção na cidade. Ele foi visto pela última vez na madrugada nesse sábado (17/09), durante as festividades do aniversário do município. A polícia investiga as causas e a dinâmica da morte.

(Foto Assis Fernandes / O Dia)

Em menos de um mês, já foram pelo menos nove mortes por afogamento no Rio Parnaíba. Em Nazária, um tragédia deixou cinco crianças e adolescentes da mesma família mortas no dia 28 de agosto. Uma semana depois, três membros de uma mesma família também morreram afogada no município de Timon . E agora mais uma vítima em União.

