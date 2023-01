Polícia Civil quer prorrogar inquérito sobre explosão no Restaurante Vasto

O delegado Ademar Canabrava, titular do 12º DP, confirmou ao O DIA que irá pedir a prorrogação do inquérito sobre a explosão no Restaurante Vasto, ocorrida em 21 de dezembro do ano passado. De acordo com o delegado, os laudos periciais do local da explosão ainda não foram finalizados. Por isso, ainda não foi possível concluir as investigações.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Por conta dos escombros, os peritos fizeram o levantamento no local onde ocorreu a explosão nos dias 08 e 09 de janeiro deste ano. A previsão é que, devido a complexidade e especifidade do material a ser analisado, o laudo pericial demore meses para ser concluído.

O inquérito policial foi instaurado para determinar as causas da incidente. A principal suspeita é de que a explosão tenha sido provocada por um vazamento de gás.



Neste sábado, completa um mês da explosão. O restaurante Vasto explodiu por volta das 6h30 da manhã do dia 21 de dezembro. O estabelecimento ficava localizado nas proximidades da Avenida Dom Severino e ficou completamente destruído. A explosão atingiu também o restaurante Coco Bambu, que fica ao lado e pertence aos mesmos donos.

O impacto foi tão grande que chegou a ser sentido em estabelecimentos e prédios próximos. Bairros localizados a quilômetros de distância do local também ouviram a explosão.

Como consequência do incidente, 67 funcionários foram demitidos e 219 profissionais entraram de férias coletivas. Diante disso, o Ministério Público do Trabalho instaurou inquérito civil para investigar os restaurantes Vasto e Coco Bambu.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no