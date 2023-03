Polícia conclui que Marcos Vitor estuprou mais duas primas

A Polícia Civil de Luís Correia, no litoral do Piauí, indiciou o ex-estudante de medicina Marcos Vitor Aguiar Dantas, pelo estupro de mais duas primas menores. Os inquéritos foram concluídos e encaminhados para o Ministério Público, que realiza novos procedimentos e deverá encaminhar a denúncia à Justiça.

De acordo com as investigações, Marcos Vitor cometeu o crime contra às primas à época menores de 18 anos durante os períodos de férias que as vítimas tinham contato com o acusado. Esses casos foram apresentados por familiares após as primeiras denúncias e ainda estavam com as investigações em andamento.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Os dois novos casos tendem a aumentar a pena de Marcos Vitor, que já foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão pelo estupro de uma irmã e uma prima de 9 e 12 anos. As primeiras denúncias contra o condenado apareceram em 2021. De acordo com a mãe de uma das vítimas, os estupros foram cometidos por mais de cinco anos.

Foragido, o nome dele entrou para a lista de procurados pela Interpol. Ele acabou sendo localizado em janeiro deste ano na cidade argentina de Mar del Plata. As investigações apontaram que ele estava residindo em Buenos Aires e que vinha usando documentos falsos. Ele foi extraditado e desembarcou em Teresina na madrugada da quinta-feira (09).

Durante Audiência de Custódia, a juíza Cássia Lege de Macedo determinou que o condenado cumpra a pena prisão na Penitenciária Irmão Guido, em Teresina .

