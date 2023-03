Quem divulgar locais de blitz da polícia no Piauí será indiciado por crime de trânsito

Quem divulgar nas redes sociais e em grupos de Whatsapp informações sobre os locais onde acontecem blitz da polícia no Piauí será indiciado por crime de trânsito. A informação foi compartilhada nesta manhã (17) pelo secretário de Segurança do Estado, Chico Lucas, durante solenidade de inauguração da sede ampliada do 13º Batalhão da PM, na Santa Maria.



Chico Lucas pediu à Polícia Civil que apure o cometimento de crime por parte das pessoas que informam os pontos de abordagem ostensiva da Polícia Militar na cidade e reiterou que quem faz isso está ajudando criminosos a continuarem soltos cometendo delitos. “Imagina se uma pessoa avisar para um bandido que você chega em casa em tal horário. É disso que falo. A polícia está fazendo o trabalho dela e as pessoas ainda estão desacostumadas. A polícia, quando faz seu trabalho, tem que disciplinar todo cidadão. Quem descumpre a regra, então vai ser punido”, explicou Chico Lucas.

O secretário acrescentou que está apenas pedindo para que a polícia faça seu trabalho e que investigue quem não está deixando que a missão das forças segurança flua de maneira correta. “Vão responder a inquérito policial e serão indiciados por crime de trânsito. É um crime, vamos encaminhar ao Ministério Público. A regra é responsabilizar as pessoas pelos atos dela. Se errou, tem que ser punido. Não estou aqui para ser simpático. Recebemos a missão de tratar a coisa com seriedade e é o que estamos fazendo”, disparou o secretário.



O secretário de Segurança, Chico Lucas, diz que a polícia vai punir quem compartilhar informações sobre as blitz no Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Blitz contribuem para a inibição do crime”, diz comandante da PM

As blitzen planejadas fazem parte do trabalho ostensivo da polícia de abordar eventuais foragidos da justiça, pessoas com mandado de prisão em aberto e até mesmo impedir a fuga de criminosos após o cometimento de algum delito. A partir do momento em que se compartilha em grupos de Whatsapp e redes sociais as informações dos locais aonde essas barreiras estão montadas, o trabalho de prevenção à criminalidade fica prejudicado.

Quem diz isso é o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, coronel Scheiwann Lopes. Para ele, quem nada deve à justiça ou quem anda dentro da lei não tem motivos para querer desviar de uma abordagem policial.

“Com essas blitzen tivemos redução de mais 50% nos atendimentos nos hospitais por acidentes de trânsito, tivemos redução nas infrações, porque as pessoas estão se regularizando, tivemos apreensão de armas e drogas e inclusive de indivíduos que acabaram de cometer delitos, pessoas foragidas ou com mandados em aberto. O trabalho nessas barreiras é significativo, tanto que aquele cidadão que anda correto, apoia. É uma questão de eficiência do pensamento preventivo”, diz o coronel Scheiwann.



Para o comandante-geral da PM, coronel Scheiwann Lopes, quem anda regular não tem motivo para desviar de blitz - Foto: Assis Fernandes/O Dia

A Polícia Militar deverá se juntar à Guarda Civil Municipal e à Strans para reforçar as barreiras nos pontos estratégicos de Teresina. Na próxima semana, a Secretaria de Segurança deverá receber mais 20 etilômetros, que serão usados justamente nos testes do bafômetro nestas barreiras. Também deverá ser deflagrada uma operação Tolerância Zero com foco no combate ao crime de dirigir sob efeito de álcool.

