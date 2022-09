Suspeito de executar pastor evangélico na Pedra Mole é preso em Teresina

A Polícia Civil do Piauí prendeu, na manhã desta quarta-feira (21), um homem identificado apenas pelas iniciais R. D. S. S. O investigado é o grande suspeito de ter executado um pastor evangélico Jailson dos Santos (38), na Pedra Mole, zona Leste de Teresina, em agosto deste ano.



No momento da prisão, o abordado reagiu contra os policiais e foi preciso uso de força física para contê-lo. Além do cumprimento dos mandados, o homem também foi autuado em flagrante por portar uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida.



Foram cumpridos mandados de prisão decorrentes de investigação do Greco e Depre por tráfico e organização criminosa. O homem é investigado no âmbito da Operação Soldado do Morro, deflagrada em julho pelo Greco.



Entenda o caso

No dia 28 de agosto de 2022, um pastor evangélico identificado como Jailson dos Santos, de 38 anos, foi morto a tiros na porta da sua residência localizada na Vila Santa Vitória, região da Pedra Mole, zona Leste de Teresina. O crime aconteceu por volta das 3h30.



Segundo informações do major Marcos Lima, comandante do 5° Batalhão da Polícia Militar, os suspeitos de terem praticado o homicídio estavam em um bar em frente à residência e, após pedirem água para a vítima, sacaram a arma e efetuaram os disparos.



(Foto: Ilustrativa/Arquivo ODIA)

O pastor foi atingido por três tiros, sendo dois no tórax e um na cabeça. Jailson dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. Após os disparos, os suspeitos se evadiram do local e até o momento não foram capturados.



A Polícia Militar fez o isolamento do local do crime até a chegada da perícia da Polícia Civil e do Instituto de Medicina Legal (IML). O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



