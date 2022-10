Câmara aprova requerimento para investigar falta de gás e merenda nas escolas de Teresina

A Câmara Municipal de Teresina aprovou, por unanimidade, na manhã desta terça (25) um requerimento do vereador Evandro Hiid (PDT) solicitando informações para investigar denúncias de falta de gás e merenda escolar em unidades de ensino da capital. De acordo com o parlamentar, pais e mães de alunos estariam reclamando do encerramento das aulas antecipadamente pela falta da alimentação. Em agosto o Portal O Dia já havia denunciado que Funcionários fizeram uma “vaquinha” para comprar gás em uma escola municipal de Teresina.

Leia Mais:

Funcionários fazem vaquinha para comprar gás em escola municipal de Teresina

Livros Superfaturados: TCE aponta novas irregularidades em compras da Prefeitura

Professores de Teresina suspendem greve após TCE reconhecer obrigatoriedade do piso

Com greve de 200 dias, Secretário confirma prejuízo no ano letivo de Teresina até 2024

Conselho do Fundeb reprova contas de Dr. Pessoa pelo quarto mês seguido





A denúncia é mais um capítulo da crise enfrentada pela Secretaria Municipal de Educação, no último mês de setembro, após 213 dias em greve, os professores municipais decidiram encerrar o movimento grevista. Já no início deste mês, um relatório do Tribunal de Contas do Estado apontou novas irregularidades da Semec no processo de compra de 100 mil unidades do livro “Teresina Educativa”.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Evandro Hiid explicou que diretores e professores da rede municipal denunciaram a falta dos materiais. “Recebemos denúncias de professores, diretores e pais de alunos mostrando a falta de gás de cozinha, quando tem o gás, falta merenda escolar, quando tem a merenda ela não é oferecida a contento. Enfim, são ações que precisamos saber o que realmente está sendo ofertado em creches e escolas municipais. Por isso apresentamos esse requerimento pedindo informações da Prefeitura”, afirmou o vereador.

O parlamentar lembrou os nove meses de greve e lamentou o “sufoco” enfrentado por pais e alunos. “O ponto mais importante é saber o porquê que essas aulas estão sendo encerradas antes do horário previsto por falta de gás para o fornecimento da merenda. Onde já se viu isso? Passamos nove meses em greve de professores que não receberam o seu aumento salarial devido, justo, legal. Passado esse sufoco temos o problema com a falta da merenda escolar e gás de cozinha. A gente pediu informações a Semec para nos dizer o que realmente está acontecendo”

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

A Secretaria Municipal de Educação foi procurada pelo Portal O Dia, a comunicação do órgão revelou que iria verificar alguma informação sobre a denúncia, porém não se manifestou até a publicação da matéria. O Portal O Dia se mantem a disposição para os devidos esclarecimentos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no