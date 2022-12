“Quando falta o básico, não tem por que manter aberto”, afirma Luiz Lobão sobre hospitais

Ex-presidente da Fundação Municipal Saúde (FMS), o vereador Luiz Lobão (MDB) fez duras críticas a gestão do prefeito Dr. Pessoa devido a interdição ética do Hospital do Buenos Aires, zona Norte, e da Maternidade Wall Ferraz, na zona Sudeste. Ele afirmou que a rede de saúde da capital já foi a terceira melhor do Nordeste, mas está sendo sacrificada pela atual gestão.

“Estamos em uma época em que a saúde já é precária, saindo de uma Covid com muitas sequelas, a Covid tenta ressurgir e tivemos a insatisfação de termos assistido o fechamento de hospitais em Teresina por falta de insumos básicos. Quando o Conselho lacra um hospital é para precaver problemas com a população. Quando falta o básico não, tem por que manter aberto”, disse.

Foto: Arquivo / O Dia

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, Luiz Lobão analisou que a crise na saúde municipal tem prejudicado a vacinação contra a Covid-19 e pode contribuir para o crescimento dos casos positivos da doença. “Para nós que passamos pela Fundação Municipal de Saúde a gente sente uma tristeza em não ter uma resposta pelo Executivo em relação a saúde do município de Teresina”, afirmou.

O vereador lembrou que a Câmara Municipal buscou esclarecimento do ex-presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, em três situações, mas não obteve retorno. Luiz Lobão comentou que faltou conhecimento da rede de saúde para o ex-gestor garantir o funcionamento adequado de unidades básicas, hospitais e maternidades.

O empréstimo aprovado pela Câmara nesta terça-feira (13/12) também foi alvo de críticas do vereador. Ele disse que votou contrário a matéria. “Me coloquei contra esse empréstimo de mais R$ 250 milhões lá estava indicando R$ 40 milhões para o Hospital do Servidor. Eu discordei. Não podemos iniciar dois hospitais em Teresina e não concluir nenhum. E com má gestão dos que estão aí”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no