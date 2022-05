Altos x Flamengo: Polícia Militar faz balanço e não registra ocorrências durante o jogo

A Polícia Militar do Piauí divulgou um balanço sobre o jogo contra Altos e Flamengo, que aconteceu na noite deste domingo (01/05), no Estádio Albertão, zona Sul de Teresina. Segundo o tenente-coronel Ramos, comandante do Policiamento responsável pela operação, tudo correu dentro do esperado.



De acordo com o comandante, nenhuma ocorrência de roubo, furto ou violência foi registrada durante a partida, nem dentro ou fora do estádio. Sobre a invasão de campo por alguns torcedores, no final do jogo, o tenente-coronel Ramos enfatizou que era algo esperado, mas logo a multidão foi controlada. “Era algo esperado, que os torcedores iriam querer chegar perto dos jogadores, mas logo tudo foi controlado e não teve nada sério”, disse.



Com relação à estimativa de público, foram vendidos 25 mil ingressos, porém, a PM afirma que o número de torcedores dentro do Estádio Albertão era superior. “Não temos como fazer uma estimativa, mas, visivelmente, tinha muito mais que 25 mil pessoas”, enfatiza o comandante.



No dia 27 de abril foi realizada uma reunião para definir as estratégias que seriam adotadas durante a partida. Foram destacados para atuar no local cerca de 300 profissionais de segurança, sendo 159 policiais militares e 117 seguranças contratados pelo time do Altos. Para garantir a segurança dos torcedores e jogadores, o Estádio Albertão foi aberto às 13h e o entorno foi bloqueado, com passagem liberada apenas para torcedores e profissionais que atuariam no evento.



O jogo teve início às 18h e encerrou às 20h. O Flamengo levou a melhor e ganhou do Alto de virada por 2 a 1.



