AO VIVO: Um Dia na Praça segue neste domingo no Parque Potycabana

O projeto Um Dia na Praça, da Fundação Cultural Octavio Miranda, chega ao seu último dia neste domingo (6), no Parque Potycabana. O evento conta com um grande número de serviços de órgãos públicos e instituições privadas para a população totalmente gratuitos das 8h às 14h de hoje.

A programação da O Dia TV é transmitida ao vivo da Potycabana desde esse sábado e continua na manhã deste domingo. Os apresentadores da emissora trazem atrações musicais e os serviços prestados no evento; ACOMPANHE AO VIVO

Click na imagem para assistir



O evento

O Um Dia na Praça oferecerá uma série de serviços para a população como emissão de carteira de identidade e segunda via de RG, justiça itinerante, assistência social, serviços de beleza e de saúde e também orientações para microempreendedores.

O evento também contará com um espaço kids para diversão da criançada. É importante frisar que o evento segue todos os protocolos sanitários de contenção da covid-19, portanto é obrigatório o uso de máscara para acesso e permanência no espaço, além do distanciamento social.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no