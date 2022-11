Apoiadores de Bolsonaro protestam em frente ao 25 BC nesta quarta-feira em Teresina

Com faixas escritas “não ao comunismo” e bandeiras do Brasil, dezenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúnem mais uma vez na manhã desta quarta-feira (02), em manifestação contra o resultado das eleições, na qual Luís Inácio Lula da Silva foi eleito presidente. O protesto terá início às 9h, em frente ao 25º Batalhão de Caçadores, localizado no bairro Cabral, em Teresina.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Os manifestantes alegam que houve fraude no pleito e pedem por intervenção federal. Na terça-feira (02), cerca de 40 eleitores interditaram os dois sentidos da BR-316 ateando fogo em pneus . A movimentação causou um congestionamento de aproximadamente 1 km nos dois sentidos. “O Brasil não pertence aos comunistas. Eleição falsificada, no meu ponto de vista. Eu jamais aceitarei a corrupção guiada por um ex-condenado, que eu chamo de nove dedos”, disse uma das manifestantes.

Para Jair Bolsonaro, que se pronunciou na tarde de ontem após quase 72h em silêncio, os protestos que vêm ocorrendo em todo Brasil são “são movimentos pontuais frutos de indignação e injustiça", mas que “os métodos não podem ser o da esquerda”.

