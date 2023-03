Após reclamações, pacientes do Hospital do Dirceu serão atendidos apenas na zona Sudeste

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) vai a partir da próxima semana concentrar todos os atendimentos ambulatoriais destinados aos pacientes com consultas agendadas para o Hospital do Dirceu, na zona Sudeste de Teresina. Os atendimentos acontecerão na Maternidade Wall Ferraz e nas UBS Gurupi, Carlos Alberto, Renascença, Todos os Santos e Alto da Ressurreição.

A mudança aconteceu após reunião realizada com lideranças da zona Sudeste, que trouxeram a demanda em função de dificuldades de deslocamento e distância para atendimentos em outras zonas da cidade. “Os gestores da FMS receberam o pedido e prontamente reorganizaram a rede de atendimento para que todos tenham seu direito à consulta de fato efetivado”, comenta Roberta Berté, diretora de Atenção Especializada do órgão.

(Foto: Isabela Lopes / O DIA)

Ela ressalta que as equipes da FMS estão fazendo contato telefônico com cada paciente que tinha consulta agendada para o Hospital do Dirceu, para dar orientações sobre o novo local, dia e hora da consulta. A unidade de saúde ofertava atendimento nas especialidades ginecologia, ortopedia, psicologia, nutrição, reumatologia, pediatria, cardiologia, neurologia e clínica geral.

Para as situações de urgência e emergência, Roberta Berté recomenda que a população procure as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município, que ficam nos bairros Renascença, Satélite e Promorar. “Eles também podem procurar hospitais porta aberta para urgência e emergência como Monte Castelo, Buenos Aires, Mariano Castelo Branco, entre outros”, diz a diretora.

A reforma do Hospital do Dirceu, para reparos aos danos causados pelo incêndio ocorrido no último dia 19 de março, se iniciou na quarta-feira (29). A obra será executada de forma setorial, com entrega inicial do repouso e enfermarias, juntamente com o setor de nutrição e farmácia. O objetivo é liberar os leitos de internação e assim reduzir a demanda nos demais hospitais do município.

Com informações da FMS

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no