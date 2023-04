Caso Lucas: “Meu filho não tem perfil suicida”, diz mãe; desaparecimento completa um ano

Um dos casos de desaparecimento mais misteriosos do Piauí completa hoje (24) um ano. O estudante de Direito Lucas Vinícius não foi mais visto desde o dia 24 de abril de 2022, quando vinha de uma festa com a namorada Gabriela Vasconcelos quando, segundo ela, ele teria pulado no Rio Poti após descer do carro que ela dirigia. Porém a família, tanto tempo depois, contesta totalmente essa versão.

Ao Portal O Dia, Dona Ana Lúcia questiona o posicionamento da versão da namorada. E diz ainda não entender a demora da justiça. “Eu estou há um ano clamando por justiça, por Lucas Vinícius Monteiro Oliveira. Meu filho não tem perfil suicida, meu filho jamais se jogou no Rio Poti”, disse a mãe de Lucas. Além de contestar uma das principais vertentes do caso, a mãe pede ainda que seja feita um reteste de DNA nos restos mortais de um corpo encontrado carbonizado próximo ao rodoanel de Teresina, e que chegou a ser apontado como sendo de Lucas, mas deu negativo.

Porém, a Justiça do Piauí não autorizou ser feito um novo teste nos restos mortais. “Eu aguardo em Deus e peço ao Ministério Público do Piauí que tenha empatia com a minha DOR! E que faça esse inquérito virar processo. Pois meu filho desapareceu após uma desavença na festa do Sítio Cantão”, complementou.

O passo a passo do Caso Lucas

Lucas Vinícius desapareceu no dia 24 de abril. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros fez buscas no Rio Poti, até próximo a cidade de União, a 59 quilômetros de Teresina, para buscar o paradeiro do estudante. Porém, nunca foi encontrado. Em seguida, a família do desaparecido contestou a versão de que ele teria se jogado da ponte por problemas relacionados à saúde mental e que haviam pontos incongruentes com relação a transação financeira feita pela namorada de Lucas, no dia do ocorrido.

Uma equipe forense esteve na Capital, onde coletou informações sobre o caso. Durante os 10 dias em que estiveram em Teresina, os técnicos foram até o Sítio Cantão, último local que Lucas foi com a namorada, calculando o tempo de trajeto.

Inquérito finalizado

O inquérito sobre o caso foi finalizado na semana passada e enviado ao Ministério Público. A reportagem do O DIA entrou em contato com a delegada Fernanda Novaes, titular da Delegacia de Desaparecidos, mas não obteve retorno.

Ministério Público será acionado

Após a conclusão do inquérito, Ana Lúcia afirma que encaminhou ao Poder Judiciário uma "petição pra esse inquérito virar processo, estou confiando em Deus e no Ministério Público". O O Dia também tentou entrar em contato com o MP-PI, mas não obtivemos retorno.

