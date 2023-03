Comerciantes do Encontro dos Rios e Troca-Troca se preparam para aumento do Rio Parnaíba

O início do ano no Piauí é marcado por chuvas intensas e, consequentemente, aumento do nível dos rios. Em Teresina, o Rio Parnaíba está em alerta e deve subir ao nível de atenção para risco de inundação nos próximos dias. Por isso, comerciantes e permissionários que estão instalados próximos aos rios já estão se preparando para essa possibilidade.

No Encontro dos Rios, localizado no bairro Poty Velho, zona Norte de Teresina, é comum que o nível da água suba nos períodos chuvosos, o que acaba afetando os trabalhadores. Na quinta-feira (22), a Defesa Civil encontrava-se no local realizando o monitoramento do rio.

Um dos comerciantes que já foram prejudicados pelas inundações é o jovem Lucas Daniel, de 22 anos, que trabalha há 4 anos em uma lojinha no ponto turístico. Ele, que chegou a perder diversas mercadorias durante inundações que ocorreram em 2019, diz estar atento às orientações de chuvas e que já está suspendendo em cima de banquinhos e prateleiras os produtos que não podem molhar, como chapéus de palha e objetos de madeira.

“O nosso quiosque é o primeiro que alaga, por isso já estou preparando as mercadorias, colocando as coisas mais altas. A última vez que aqui inundou foi em 2019 e perdemos muitas coisas. O perigo é maior a noite e quando enche não temos como trabalhar. Geralmente os produtos que não podem molhar a gente não deixa no chão e coloca mais alto”, explica o jovem.

Outro ponto em que os trabalhadores consultam ficar atentos com a subida do nível do Rio Parnaíba é ao lado do Troca-Troca, na Avenida Maranhão, região Centro-Norte da cidade. Lá, o pescador Melânio Nunes Reis explicou que, apesar de o rio aparentemente não estar tão cheio, deve aumentar nos próximos dias. “Agora ele está secando, mas vai encher de novo. Às vezes os pescadores não querem entrar, porque precisam molhar os pés e entrar na água quando tá cheio. Mas, quem tem barraca precisa afastar, se não perde as coisas”, destaca o pescador.

O comerciante Francisco de Sousa também afirma que é preciso estar atento e, caso seja preciso, mudar as mercadorias de lugar. “A gente tem que tirar as coisas, se deixar mercadoria pode perder, o rio vai enchendo e aumentando cada vez mais. Se o nível subir mais as coisas podem ficar perdidas, então a gente vai levando lá para cima”, aponta.

