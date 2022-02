Corpo de Wana Sara foi encontrado quase 1,5 km do local do acidente; veja gráfico

Por infográfico, O DIA mostra a distância que o corpo de Wana Sara, de 39 anos, percorreu em linha reta do local do acidente até onde foi encontrado por agentes do Corpo de Bombeiros. O gráfico também mostra a distância percorrida pelo carro da servidora até ser retirado de galeria na Zona Leste.

Local do acidente com Wana Sara. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



São 1,23 km em linha reta. Essa foi a distância que o corpo da servidora pública Wana Sara percorreu da Rua Eustáquio Portela, local do acidente, ao Parque Ambiental Floresta Fóssil, onde foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros no último domingo (06). A distância deve ser maior do que a calculada já que a galeria percorre diversas ruas da região até desemborcar no rio Poty.

O carro foi retirado dentro da galeria da zona Leste após ser arrastado por 128 metros. O Dia apresenta a dinâmica do acidente através de um infográfico.

Segundo a Prefeitura de Teresina, a galeria da zona Leste drena as águas das chuvas que percorrem trechos das ruas Eustáquio Portela, Elvídio Ferraz, João XXIII, Alzira Pedrosa, Professor César Araújo e, posteriormente, o canal aberto que segue até a Avenida Raul Lopes e desemboca no Rio Poty.

O carro conduzido por Wana foi arrastado pela força da correnteza, caiu dentro de uma cratera na Rua Eustáquio Portela, onde acontece a obra. O corpo só foi encontrado dois dias depois do acidente.

Um vídeo gravado no momento do acidente, mostra o veículo de Wana sendo arrastado pela água. Em seguida, ele cai na cratera e a gravação termina.





Hoje, o engenheiro da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Leste (Saad Leste), José Alberto, informou ao PortalODIA.com que a obra só será completamente concluída em agosto de 2024.

Iniciada há cerca de 10 anos, a primeira etapa da galeria teve a previsão de entrega adiada na semana passada pela Prefeitura de Teresina. O vice-prefeito, Robert Rios, prometeu a entrega da obra em 40 dias. O trecho é um dos mais críticos da cidade sempre que chove.

