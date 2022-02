“Não foi um acidente, foi uma tragédia anunciada”, diz cunhada de Wana Sara

A morte da servidora pública Wana Sara, de 39 anos, natural de Teresina, poderia ter sido evitada, segundo familiares da vítima. Superintendente de uma escola municipal, Wana havia terminado o Mestrado em sua área de atuação recentemente e aguardava a progressão no concurso para pedagoga da Prefeitura de Teresina.

Ainda com muitas informações desencontradas, a família tenta entender o que pode ter acontecido na noite da última sexta-feira (04), quandoo carro de Wana foi arrastado pelas águas da chuva, no cruzamento das avenidas Homero Castelo Branco e Eustáquio Portela, na zona Leste de Teresina.

“É muito doloroso e confuso. Há muitas informações e na verdade a gente só veio saber as informações concretas do Corpo de Bombeiros. O que temos conhecimento é que o carro foi retirado antes, pela manhã, e que só a tarde foram procurar por ela”, disse Dandara Veloso, cunhada da vítima.

O corpo de Wana Sara só foi encontrado na manhã deste domingo (06), às margens do rio Poty, próximo ao parque ambiental Floresta Fóssil.

O corpo de Wana Henrique foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 11h deste domingo (06). (Foto: Ithyara Borges/ODIA)



Caso Wana Sara: “Se houver culpado, vai ser apurado”, diz delegado sobre inquérito

Chuva em Teresina: carro é retirado de galeria na Zona Leste; veja vídeo

Em noite de pânico, chuva causa estragos e deixa um morto em Teresina

THE: Mulher levada por enxurrada durante chuva é encontrada morta

O vídeo, gravado no momento do acidente, mostra Wana tentando atravessar a avenida alagada e o carro sendo arrastado até cair em uma cratera, no local que está acontecendo uma obra da prefeitura. A execução da obra da galeria da zona Leste se arrasta há anos e, no dia 01 de janeiro, o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios chegou a prometer a entrega da obra em 40 dias, o que, se fosse cumprido, aconteceria no dia 12 deste mês.







“Muito difícil de falar qualquer coisa. Já ouvimos muita gente que foi acidente e a gente sabe que isso não foi um acidente. Acidente é algo ocasional. Ali foi uma tragédia anunciada. Ela é a terceira pessoa que morre por causa de bueiros abertos na cidade, inexplicavelmente, sem resposta”, disse Dandara Veloso.

Os bairros contemplados com a construção da galeria devem ser: Recanto das Palmeiras, Morada do Sol, Santa Isabel, Piçarreira, São Cristóvão, Jóquei e Horto Florestal e Noivos.



Cunhada de Wana Henrique, Dandara Veloso. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



“Teresina sofre há anos com alagamento. O que a gente espera é que todos tenham o sentimento a gente tem, de que foi uma tragédia. Nossa dor é muito grande, mas vamos dar uma resposta tão grande quanto a Wana foi. Esperamos ser a última família sofrer e que não tenha mais um caso parecido como este”, finalizou a cunhada.

Wana Henrique foi sepultada na manhã desta segunda-feira (07) no cemitério São Judas, na zona Norte de Teresina.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no