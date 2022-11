Dr. Pessoa exonera diretor do HUT e muda gerências da FMS

O diretor-geral do Hospital de Urgência de Teresina (HUT), Fábio Marcos de Sousa, foi exonerado do cargo. A exoneração está em decreto assinado pelo prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (25). Além dele, o documento traz ainda alterações de comando na diretoria Executiva de Administração e Finanças da Fundação Municipal de Saúde (FMS). Ontem, o PortalODia.com revelou que as mudanças estariam sendo coordenadas pela primeira-dama, Samara Conceição Rodrigues .



Esse é mais um capítulo interno da crise na saúde pública do município. Na FMS, a primeira-dama solicitou alterações nas gerências do órgão e estaria coordenando a exoneração de pessoas de confiança ligadas ao presidente da fundação, Gilberto Albuquerque. Ao mesmo tempo que muda pontos estratégicos dentro da fundação, Samara Conceição trabalha para enfraquecer o presidente. As informações foram repassadas por servidores da pasta.

O Dia revelou ainda que os hospitais da Primavera e do Monte Castelo também devem receber indicações da esposa de Dr. Pessoa. Essa estratégia teria como objetivo projetar o candidato a vereador apoiado pelo grupo do prefeito, Thiago Duarte.

Enquanto isso, a inconsistência na coordenação da saúde de Teresina tem reflexos diretos na qualidade de vida da população. No mês passado, o Ministério Público do Piauí abriu uma investigação para apurar a falta de bolsas de colostomia que são ofertadas pela FMS . Em setembro, após denúncias do Portal O Dia sobre a falta de insumos básicos em hospitais, os vereadores aprovaram um convite para que Gilberto Albuquerque prestasse esclarecimentos sobre o problema . Há menos de uma semana, pacientes relataram demora no atendimento que chega a ser mais de duras horas no Hospital Satélite, na Zona Leste .

O PortalODia.com entrou em contato com a Fundação Municipal de Saúde neste sábado (25) para esclarecimentos, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para posicionamentos.

