Em greve há 187 dias, professores de Teresina pedem saída de Dr Pessoa da prefeitura

Os professores da rede municipal de ensino de Teresina se reúnem na manhã desta segunda-feira (8) em frente ao Instituto de Previdência Municipal de Teresina (IPMT) para reivindicar em prol do reajuste linear de 33,23% nos salários, conforme Lei Federal, e pela saída de Dr. Pessoa, prefeito de Capital, do cargo. A manifestação dos docentes acontece 187 após o início da greve dos servidores da Educação da capital.

Durante o ato, os professores também pediram a saída de Dr. Pessoa do cargo e cobraram ações efetivas em prol dos professores por parte do secretário Municipal de Educação, Nouga Cardoso. Com frases como "Dr. Pessoa fascista, para de perseguir! Com a ameaça terrorista, nós não vamos desistir", os manifestantes também afirmaram estar sendo perseguidos pela atual administração municipal.



A coordenadora geral do ato, realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm), Sayonara Vieira, cobra o cumprimento da lei quanto ao reajuste salarial, que é de 33,23%, e, segundo ela, só foi repassado apenas 16%. Além disso, os servidores pedem a retirada de Dr. Pessoa suas funções à frente da gestão municipal.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“A gente acredita que um prefeito descumpridor da lei não é merecedor do cargo. Um prefeito deve zelar pelo cumprimento da lei e se ele descumpre a lei, então não pode permanecer no cargo”, disse, acrescentando que não há um previsão para o fim da greve. “Não podemos dizer quando a greve vai acabar, quem pode dizer isso é o prefeito, Dr. Pessoa”, completou.



Uma das manifestantes, a professora Aldenora Viana enfatiza que os docentes desejam retornar às salas de aula, desde que o reajuste seja pago. “Essa é uma lei que já existe e não é dessa gestão. Gostaríamos de estar em sala de aula com nosso reajuste, mas ele não foi cumprido na sua íntegra. Estamos pedindo o cumprimento da lei. Somos professores por inteiro, não pela metade. Quando estamos em sala de aula nós cumprimos nossos objetivos e metas, de trabalhar pela educação, então merecemos respeito”, frisa.

Entenda o caso

A greve dos professores teve início no dia 07 de fevereiro deste ano. Segundo o Ministério Público, Dr. Pessoa teria cometido o ato de improbidade administrativa em decorrência do abuso da função pública ao não conceder o reajuste linear de 33% para os professores e sancionar o projeto de reajuste de 16%, mesmo a prefeitura recebendo sucessivos aumentos nos repasses do Fundeb.



No processo, o promotor solicitou ainda a suspensão dos direitos políticos de Dr. Pessoa e Nouga Cardoso por cinco anos, além da condenação ao ressarcimento de R$ 191 milhões do Fundeb.



A gestão municipal chegou ameaçar demitir os servidores que não retornassem às salas de aula, determinou o corte do ponto dos grevistas e nega a existência da greve sob a justificativa de que o movimento já foi considerado ilegal por uma decisão judicial.



