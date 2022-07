Em Teresina, preço da gasolina tem queda de 18,4% em um mês

Após uma série de medidas adotadas com o intuito de barrar a disparada do preço dos combustíveis no país, incluindo a redução de impostos federais e estaduais, o preço médio da gasolina comum teve uma redução de 18,4% durante o mês de julho em Teresina. A informação é do Sistema de Levantamento de Preços dos Combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo a ANP, o preço médio da gasolina comum caiu de R$ 7,26, na semana de 03 a 09 de julho, para 5,92, na semana de 24 a 30 de julho. A redução foi de R$ 1,34 por litro de combustível. Ao todo, 41 postos foram pesquisados em Teresina. (Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil)

Ainda de acordo com o levantamento, no começo de julho, a gasolina comum podia ser encontrada no valor máximo de R$ 7,89 em alguns postos da Capital. Com a lei que criou um teto para a alíquota de ICMS e zerou os impostos federais, o combustível pode ser encontrado a um valor mínimo de R$ 5,75 na última semana do mês. Após a Petrobras anunciar uma nova redução de R$ 0,15 na última quarta-feira (28), o preço da gasolina deve reduzir ainda mais, podendo chegar a cerca de R$ 5,60 em alguns postos da Capital. Para garantir que as reduções estejam sendo repassadas para o consumidor final, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) tem realizado nos últimos dias a operação "De olho no preço" . Nesta sexta-feira (29), uma nova fiscalização foi realizada pelo órgão de defesa do consumidor nos postos de combustíveis da Capital.

