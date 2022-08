Ex-presidente Lula cumpre agenda em Teresina na quarta-feira (03)

Pré-candidato à Presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpre agenda em Teresina na próxima quarta-feira (03). Segundo o Partido dos Trabalhadores, o ato Vamos Juntos pelo Brasil e pelo Piauí, com a presença do ex-presidente, deve acontecer às 18h, na Arena do Povo, antigo Cidade Folia, localizada na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao Parque Zoobotânico.

Foto: Divulgação/PT

No último final de semana, Lula cumpriu agenda em Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, o ex-presidente destacou o legado do ex-governador Camilo Santana, que comandou o Ceará nos últimos sete anos e agora será candidato ao Senado.

"A primeira coisa que eu vou fazer, na primeira semana, é uma reunião com os 27 governadores eleitos para que cada governador apresente 2, 3 ou 4 dos projetos em infraestrutura mais importantes. Para que a gente não perca tempo discutindo e coloque a máquina para funcionar. Vamos fazer as obras necessárias para que a gente possa gerar empregos”, afirmou Lula no Ceará.

No Piauí, Lula também deverá apoiar as candidaturas do ex-governador e agora candidato ao Senado, Wellington Dias, e do candidato a governador Rafael Fonteles, ambos do PT.

Inicialmente, a visita do ex-presidente Lula estava marcada para o dia 15 de junho. Contudo, a viagem precisou ser adiada após Lula e a esposa Janja serem diagnosticados com covid-19.

