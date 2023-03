Faixas exclusivas para ônibus voltam a ser fiscalizadas após fim da greve em Teresina

Após o fim da greve do transporte público em Teresina, a fiscalização das faixas e corredores exclusivos para ônibus nas vias municipais e federais retorna a partir desta quarta-feira (29). A informação foi confirmada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) e pela Polícia Rodoviária do Piauí (PRF).

Em âmbito municipal, a medida estava em vigor desde o dia 16 de março com o intuito de diminuir o engarrafamento nas vias da capital tendo em vista a maior quantidade de veículos de passeio transitando no período da greve. Já em âmbito federal, a ação foi anunciada pela PRF no dia 22 de março.

(Foto:Assis Fernandes/ O Dia)

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar pela faixa exclusiva de ônibus é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A fiscalização é realizada com os radares eletrônicos nas vias, com os agentes de trânsito, por meio do videomonitoramento no Centro de Controle Operacional (CCO) e presencialmente no trânsito.

Devido a possibilidade de pegar multa, muitas pessoas estavam com receio de transitar pelas faixas exclusivas durante a greve. Por isso, o Portal O DIA fez uma matéria falando sobre o assunto. Clique aqui para saber como proceder caso tenha levado multa.

Vale ressaltar que os táxis estão liberados para o tráfego pela faixa exclusiva, desde que transportem passageiros. Os veículos devem estar devidamente caracterizados com a permissão regulamentada emitida pelo Município de Teresina.

