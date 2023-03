Hospital do Dirceu não tem previsão para ser reaberto, diz FMS

O Hospital do Dirceu, na zona Sudeste de Teresina, segue interditado e sem previsão de ser reaberto. A unidade de saúde que sofreu um incêndio no último domingo (19) e teve parte de sua estrutura destruída pelo fogo só deverá voltar a receber pacientes após uma obra de recuperação.

Ao Portal O Dia, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) explicou que no momento não é possível estabelecer um prazo para a reabertura do hospital. A FMS disse que equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local durante a semana passada para identificar o que causou o incêndio.

Enquanto aguarda relatório técnico do Corpo de Bombeiros, uma equipe composto de engenheiros e arquitetos da Fundação Municipal de Saúde iniciaram um levantamento dos danos causados pelo incêndio e o que será preciso recuperar para o retorno dos atendimentos no local.

Foto: Divulgação / FMS

Informações preliminares apontaram que o fogo teria iniciado na rede elétrica da sala de repouso das profissionais de saúde. A gerente de engenharia e arquitetura da FMS, Sara Carvalho, explicou que a vistoria pretende analisar todas as instalações do hospital para evitar novos problemas.

“O foco são as instalações elétricas, com o objetivo de identificar falhas e saná-las a fim de prevenir problemas posteriores, mas vamos analisar todos os setores e suas instalações ”, disse Sara Carvalho.

MUDANÇA NO ATENDIMENTO

Os atendimentos ambulatoriais que estavam agendados para o Hospital do Dirceu foram remanejados para outros seis locais e começam nesta segunda-feira (27) . Os locais serão na Maternidade Wall Ferraz, Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, Hospital do Parque Piauí e nas UBS Carlos Alberto, Renascença e Gurupi.

Quanto aos atendimentos de urgência os usuários são orientados a se dirigirem preferencialmente à UPA Renascença, Hospital do Monte Castelo ou UPA Satélite.

