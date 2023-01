Incêndio atinge loja de estofados no centro de Teresina; FOTOS

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de estofados localizada no cruzamento das avenidas Barão de Gurgueia com Joaquim Ribeiro, no Centro Sul de Teresina, na tarde deste domingo (8). A altura das chamas geraram temor por conta do local ficar próximo a um posto de combustível e do colégio Pro Campus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h para atender a ocorrência. A frota de veículos da corporação foi direcionada para o local e buscam controlar as chamas. O fogo destruiu a loja, mas não chegou a atingir estabelecimentos próximos.

O Portal O Dia apurou que o fogo teria iniciado na parte interna da loja e logo em seguida tomado todo o prédio. As chamas ganharam força após atingirem a grande gratuidade de estofados armazenados na loja. Moradores da região perceberam a fumaça que saia do local e acionaram o Corpo de Bombeiros.



Esse é o segundo incêndio registrado em estabelecimento comercial em Teresina em menos de 15 dias. Na segunda-feira, 26 de dezembro, um princípio de incêndio atingiu o Restaurante Carangas, localizado na Avenida Vilmary, na zona Leste de Teresina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a rede elétrica apresentou um curto circuito. Em imagens registradas por populares que passavam pela região, é possível perceber fogo e estouros na caixa geral de energia do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu solucionar o problema.

Explosão do Vasto

O restaurante Vasto, inaugurado há menos de um mês na zona Leste de Teresina, explodiu na manhã da quarta-feira, 21 de dezembro. O estabelecimento fica localizado nas proximidades da Avenida Dom Severino e ficou completamente destruído. A explosão atingiu também o restaurante Coco Bambu, que fica ao lado. O impacto chegou a ser sentido em estabelecimentos e prédios a quarteirões de distância.

Segundo o delegado Ademar Canabrava, titular do 12º DP, a explosão no restaurante Vasto pode ter sido causada por falha humana . De acordo com ele, vizinhos alertaram um funcionário do restaurante sobre um forte cheiro de gás vindo do estabelecimento e, ao tentar parar o vazamento, o funcionário teria acionado uma chave por engano, causando a explosão.

