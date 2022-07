Linha 192 do Samu Teresina não funcionará nesta quarta (20)

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que a linha do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu Teresina, através do número 192, não funcionará nesta quarta-feira (20) das 9h às 10h e das 14h às 15h. A linha ficará indisponível para realização de manutenção.



Em caso a população necessite de atendimento de urgência nestes horários, a recomendação é ligar para o telefone (86) 99426-3716.



No último dia 7, o Samu esteve fora do ar devido a um incêndio na sede da operadora que presta o serviço. Após 24 horas, o funcionamento foi restabelecido.



(Foto: Arquivo ODIA)

O Samu de Teresina atende centenas de ocorrências diariamente. Segundo dados divulgados pela FMS, nos seis primeiros meses deste ano, o Serviço de Socorro atendeu 16.905 ocorrências com envio de ambulâncias e motolância .



Dentro os atendimentos que lideram estão: as urgências clínicas, com 6.201 atendimentos (22,19%); seguido dos acidentes de trânsito, com 3.636 atendimentos (13,01%); casos de mal súbito, com 1.371 atendimentos (4,91%) e casos de queda e outros acidentes, com 1.280 atendimentos (4,58%).



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no