Metrô de Teresina funcionará em horário especial no domingo de eleições; confira

A direção do Metrô de Teresina divulgou, nesta quinta-feira (27), que funcionará em horário especial no próximo domingo (30), dia do segundo turno das Eleições Gerais de 2022.

De acordo com o comunicado, as estações do Dirceu II, Parque Ideal, Renascença, Boa Esperança, Ilhotas, Frei Serafim e Matinha estarão em funcionamento.



Além disso, no domingo as viagens do Metrô serão gratuitas, a fim de garantir que as pessoas possam garantir seu direito de votar. A ação é do Governo do Estado, que seguiu recomendações do Tribunal Super ir Eleitoral (TSE).



Na ultima terça-feira (25), a Prefeitura de Teresina também instituiu o passe livre nos ônibus do sistema de transporte coletivo para o próximo domingo.

Confira os horários de funcionamento do Metrô de Teresina:

07h30

09h00

10h30

12h00

13h30

15h00

16h30

17h00

