Morte de onça: Zoobotânico diz que animal foi capturado com vida, mas passou mal

A administração do Parque Zoobotânico de Teresina se manifestou na manhã deste domingo (5) sobre a morte da onça suçuarana que ocorreu na noite desse sábado (4) após captura do animal. A onça havia fugido do recinto após uma árvore cair e provocar um rasgo na rede de proteção. Há suspeita de que o laço cambão usado na captura teria travado logo depois que o animal havia sido sedado.

De acordo com o Zoobotânico, a onça denominada “Menino” foi resgatada de forma adequada e com vida por equipes do bioparque e do Batalhão da Polícia Ambiental. Porém, a administração disse que logo após a captura do animal e seu retorno para o recinto, os veterinários perceberam que a onça apresentou problemas, realizam o socorro, mas "Menino" acabou falecendo.

Foto: Reprodução / redes sociais

“O objetivo principal sempre foi o de garantir a segurança da população e ao mesmo tempo resgatá-lo com vida, o que foi plenamente alcançado, uma vez que "Menino" foi resgatado da forma mais adequada para a sua sobrevivência. Após o seu regaste com vida, foi levado para um recinto, continuando o seu monitoramento pela equipe de veterinários e biólogos, que constataram algum tempo depois ou e o mesmo não estava bem. Iniciando os procedimentos médicos-veterinários, que infelizmente não impediram o seu óbito”, disse a nota.

O parque afirmou que "Menino" foi levado imediatamente para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí para os trabalhos de necropsia. “Qualquer informação sobre as causas do seu óbito, antes da conclusão da perícia, seriam mera especulação, uma vez que os trabalhos de necropsia ainda não foram concluídos”, completou a administração do Zoobotânico.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

ABERTURA DE INQUÉRITO

A morte da onça suçuarana durante captura na noite desse sábado (4) no Terminal Zoobotânico, na zona Leste de Teresina, deverá ser apurada por um inquérito da Polícia Civil . A investigação foi solicitada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar).

“A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos informa que solicitou abertura de inquérito policial junto à Polícia Civil para apurar as causas da morte da onça suçuarana, que veio a óbito na madrugada deste domingo após operação de captura”, informou a SEMAR através de nota neste domingo (5).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no