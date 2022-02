Trecho da avenida Homero Castelo Branco é totalmente interditado

O trecho da Avenida Homero Castelo Branco, onde se formou uma cratera durante uma chuva na última sexta-feira (04) e vitimou a servidora Wana Sara Cavalcante Henrique, foi totalmente interditado para o trânsito de pedestre e veículos pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina (Strans).

A interdição acontece no trecho entre a avenida João XXIII e a rua Professor Clemente Fortes, no bairro Jóquei, na zona Leste. De acordo com Strans, a suspensão do tráfego foi requerida por técnicos da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD Leste) para a realização da obra da galeria na Rua Eustáquio Portela e para evitar novos casos com vítimas fatais.

Foto: Divulgação / Strans

Segundo a Strans, agentes estarão no trecho para orientar os condutores e sinalização com alertas foi instalada no local. A previsão é a obra seja concluída em 10 dias e as duas faixas da avenida seja liberada.

Na sexta-feira (04) durante uma forte chuva, uma cratera se formou na avenida devido as obras da galeria da zona leste. O carro da servidora Wana Sara foi arrastado por uma enxurrada que se formou, caiu na cratera e logo depois na galeria. O carro foi localizado no sábado (05) e o corpo da vítima na manhã deste domingo (06).

Como fica o tráfego?

“Indicamos que os motoristas que queiram pegar no sentido Leste/Centro que vão pela rua Senador Arêa Leão e peguem a rua aviador Irapuã Rocha, para atravessar a avenida João XXIII e para acessar a avenida João XXIII, no sentido Centro/Altos, e caso queiram vir no sentido bairro São João para a zona Leste, para a parte do bairro São Cristovão, que peguem ou a rua Miguel Arcoverde ou a rua Matias Olímpico e atrevessem acessando pela rua Senador Arêa Leão”, explica o diretor de Trânsito e Sistema Viário da Strans, Pádua Vasconcelos.

