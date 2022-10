"Não foi um mar de rosas", diz Diretor do Fórum Eleitoral sobre Eleições no Piauí

Com as votações encerradas, o Fórum Eleitoral de Teresina fez um balanço sobre as Eleições 2022 no estado do Piauí. Durante todo o domingo, um dos principais problemas enfrentados pelos eleitores está relacionado às longas filas nos locais de votação, o que, por sua vez, acabou atrasando o início da apuração de votos. Além disso, as filas se prolongaram ainda mais devido à demora no processo de escolha na urna eletrônica. Este ano, os eleitores escolheram candidatos para cinco cargos.

Longas filas de espera foram registradas neste domingo de Eleições (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Em coletiva à imprensa, o diretor do Fórum Eleitoral, Dr. Antônio Soares dos Santos, explica que este é um processo que requer paciência e compreensão. “Podemos dizer que a eleição deste ano não foi um mar de rosas. O eleitor teve que escolher cinco candidatos de uma vez e, mesmo quando leva cola, ainda tem dificuldade em digitar os números dos candidatos. Às vezes o eleitor erra um dígito e acaba tendo que reiniciar a votação e isso leva algum tempo”, pontua.



Dr. Antônio Soares dos Santos, diretor do Fórum Eleitoral do Piauí (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



O diretor pede desculpas pelo atraso, mas destaca que, de modo geral, não houveram situações que pudessem gerar sérias preocupações ao processo.

Além das filas de espera, as urnas eletrônicas também apresentaram alguns problemas, como bateria baixa, impressora e biometria com defeito, entre outros. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 101 ocorrências de urnas foram registradas e 51 precisaram ser substituídas.



Adriana Magalhães