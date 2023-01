Caso Janaína: Estudantes realizam vigília e caminhada no campus da UFPI

Estudantes da Universidade Federal do Piauí (UFPI) realizaram uma vigília na tarde desta segunda-feira (30) no campus Ministro Petrônio Portela, na zona Leste de Teresina. O ato aconteceu após a morte da estudante de jornalismo Janaína da Silva Bezerra na madrugada do último sábado (28) durante uma calourada no Diretório Central dos Estudantes (DCE).

O público se concentrou nas imediações da Reitoria da UFPI com cartazes que pediam Justiça pela morte de Janaína Bezerra. Os participantes vestiam roupas brancas e muitos carregaram flores em memória da jovem brutalmente violentada e assassinada nas dependências da Universidade. A mãe da vítima, Maria da Conceição, esteve presente no ato.

Membros da comunidade acadêmica discursaram em um carro de som, criticaram o sistema de segurança da UFPI e pediram apuração rigorosa do crime. Logo depois, os estudantes saíram em caminhada pelo campus até o Centro de Ciências da Educação (CCE), onde está localizado o curso de jornalismo.

Janaína Bezerra, estudante do quarto período do curso de Jornalismo, foi morta dentro de uma sala do Curso de Matemática, no prédio do Centro de Ciências da Natureza (CCN). O principal suspeito de ter cometido o crime é um aluno do Mestrado em Matemática da UFPI, Thiago Mayson da Silva Barbosa. De acordo com a Polícia Civil, a estudante foi estuprada e teve o pescoço quebrado.

Manifestação denuncia assédios

Pela manhã, um grupo de 20 acadêmicos se reuniu em frente ao prédio da Reitoria para cobrar medidas de combate aos casos de assédio sexual dentro da instituição e para denunciar a falta de segurança no campus. Os estudantes afirmaram que várias denúncias de assédio sexual foram feitas à administração da UFPI, mas, até o momento, nenhuma medida foi tomada para trazer segurança às estudantes.

UFPI proíbe festa

A direção da Universidade Federal do Piauí (UFPI) informou, nesta segunda-feira (30), que está proibida a realização de festas de caráter não acadêmico dentro da instituição . A decisão se deu após uma jovem estudante de jornalismo ser violentada sexualmente e morta dentro do campus no último sábado (28).

“A Universidade Federal do Piauí (UFPI) reconhece a importância histórica do movimento estudantil no país e no Estado, e acolhe essa atuação na Instituição. No entanto, diante das atuais circunstâncias, a realização de eventos festivos que extrapolam o caráter estritamente acadêmico-científico estará suspensa até que ocorra a deliberação do conselho superior competente na Universidade”, diz a instituição por meio de nota oficial.

