UFPI proíbe realização de eventos festivos não acadêmicos no campus

A direção da Universidade Federal do Piauí (UFPI) informou, nesta segunda-feira (30), que está proibida a realização de festas de caráter não acadêmico dentro da instituição. A decisão se deu após uma jovem estudante de jornalismo ser violentada sexualmente e morta dentro do campus no último sábado (28).

Mãe diz que suspeitos iam ocultar corpo de estudante morta na UFPI e que crime foi gravado



“A Universidade Federal do Piauí (UFPI) reconhece a importância histórica do movimento estudantil no país e no Estado, e acolhe essa atuação na Instituição. No entanto, diante das atuais circunstâncias, a realização de eventos festivos que extrapolam o caráter estritamente acadêmico-científico estará suspensa até que ocorra a deliberação do conselho superior competente na Universidade”, diz a instituição por meio de nota oficial.



(Foto: Arquivo O DIA)

Em meio a situação, estudantes cobram que medidas de segurança e de combate ao assédio sexual dentro do campus sejam tomadas. Na manhã de hoje (30), cerca de 20 alunos da UFPI se reuniram em frente ao prédio da Reitoria da universidade. Um dos estudantes presentes na manifestação, Francisco Caio Dutra, aponta que o protesto é uma forma de chamar a atenção para os problemas que a comunidade acadêmica tem sofrido e para fazer com que a morte da estudante “não tenha sido em vão”.

Estudantes cobram por medidas de segurança (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Diante disso, a universidade destaca que irá elaborar protocolos oficiais de enfrentamento à violência contra as mulheres, o que irá incluir estrategias de sensibilização e educação permanente, em parceria com outras instituições do estado que também discutem a questão da violência de gênero.

“Considerando estudos, pesquisas e experiências já produzidas pelos docentes, servidores e estudantes, a UFPI irá elaborar, por meio de comissão constituída para esse fim, um protocolo oficial de enfrentamento à violência contra as mulheres no âmbito da UFPI”, afirma a nota.