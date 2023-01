Teresinenses fazem campanha para ajudar família de estudante morta na UFPI

Em solidariedade ao momento de luto vivenciado pelos familiares de Janaína da Silva Bezerra, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí (UFPI) morta após ser violentada sexualmente dentro do campus na madrugada do último sábado (28), a população teresinense decidiu iniciar uma campanha de doações para a família.

Caso Janaína: estudante da UFPI foi estuprada e teve pescoço quebrado, diz delegado

Suspeito de matar estudante da UFPI após calourada tem prisão preventiva decretada

Alunos da UFPI fazem manifestação em frente à Reitoria e denunciam insegurança e assédios

O sonho da jovem estudante, que foi interrompido precocemente pela violência, era ser jornalista e ajudar a família. Sua mãe, Maria Nunes Silva, relembra que Janaína vendia bolos no pote para ajudar nas despesas. A dona de casa, que tem outras duas filhas, conta que a família não possui muitos recursos e que precisam batalhar diariamente para colocar comida na mesa.



Pais de Janaína contam que precisam batalhar diariamente para por comida na mesa (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Eu sou dona de casa e meu marido é mecânico. Ele não é empregado e a gente tem que se virar. Eu faço dindin para ajudar nas despesas e minha filha também me ajudava, ela fazia bolo no pote para ajudar nas despesas dela, ela fez até uma plaquinha que está ali fora”, explica.

Família relembra que a jovem estudante vendia bolos no pote para ajudar nas despesas (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A mãe de Janaína acrescenta que a filha também sonhava em ajeitar a casa e ter o seu próprio quarto. “Ela queria fazer um quarto para ela, porque dorme as três [filhas] no quarto. Mas não deu. No dia que ela saiu, nós falamos: minha filha, nós vamos lutar e ajeitar esse quarto. Vamos pegar o dinheirinho que ganhar para aplicar nele. Porque ela queria ter o lugarzinho dela. Mas não deu certo, eu não sei porquê. Eu quero que Deus perdoe minha filha. Eu acho que ela está em um lugar mais feliz do que ela estava aqui, mas eu estou sofrendo por causa da maldade que fizeram com ela”, lamenta Maria Nunes Silva.

Maria de Janaína lamenta morte da filha (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Para ajudar a família, basta fazer uma doação à conta bancária de Maria Nunes, através do seguinte PIX: 86994157434 (Maria S Nunes Silva). Qualquer quantia é válida.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Além da campanha realizada pela própria população, a Universidade Federal do Piauí reforça que desde os primeiros momentos do ocorrido, a família de Janaína foi ajudada pela instituição. "Desde o início prestamos assistência psicossocial para a família. Assumimos o velório, o jazigo e o transporte. Queremos informar que nosso acolhimento nao acabou e que iremos continuar com os primeiros cuidados domiciliares por meio de uma equipe profissional de psicólogos e assistentes sociais da UFPI”, afirma Mônica Arrivabene, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitário.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Ithyara Borges