Homem vem do Maranhão para velório de bandido que matou PM e é preso em Teresina

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na tarde desta sexta-feira (28) na Vila da Guia, zona Sudeste de Teresina. Ele veio do município de Buriti Bravo, no Maranhão, para participar do velório de Ivan Mendes Andrade Júnior, um dos suspeitos de assassinar o sargento André Freitas Maia no último dia 26, e que morreu durante confronto com os policiais que tentavam efetuar sua prisão.

(Foto: Pedro Cardoso/ODIA)

De acordo com o Tenente Wilson, a equipe de polícia esteve presente durante o velório na Vila da Guia, em busca de mais suspeitos faccionados. “Veio uma turma de faccionados para o velório e nós queremos desarticulá-los. Esse é o segundo que é preso por porte ilegal de arma e estamos em buscas”, diz o tenente.

Ao ser questionado pelo repórter do O DIA, o homem disse que não conhecia Ivan e que não é faccionado. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina.



