Vans irão retornar com bilhetagem eletrônica em Teresina, confirma Sintrapi

Até o final deste mês, os transportes alternativos de Teresina irão retornar com a bilhetagem eletrônica, que estava suspensa desde outubro de 2021. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Proprietários Autônomos de Transportes Alternativos de Passageiros do Estado do Piauí (Sintrapi).

De acordo com Trajano Paulo, presidente do Sintrapi, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) revogou a portaria que suspendia o serviço no transporte alternativo. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (12).



(Foto: Divulgação)

O presidente do Sintrapi destaca que foi recebido por Bruno Pessoa, o novo superintendente da Strans, momento em que eles conversaram sobre a situação do transporte alternativo na cidade. “Ele demonstrou que veio para resolver o problema de transporte. Estávamos parados há um ano através de uma portaria do ex-superintendente que nos prejudicou muito. Então, reagimos a essa novidade com muita satisfação", comenta.

A suspensão, que deveria ter sido temporária, durou um ano e prejudicou diversos passageiros que utilizavam os serviços do transporte alternativo diariamente. Os estudantes, por exemplo, têm por direito a possibilidade de pagar apenas R$ 1,35 na passagem. Sem a bilhetagem eletrônica, muitos acabaram sendo obrigados a pagar o valor de R$ 4.

Adriana Magalhães