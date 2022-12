Altos e Flamengo, Flu-PI campeão e medalha no judô: o 2022 esportivo no Piauí

O ano de 2022 foi bem movimentado no cenário do esporte piauiense. Novos campeões, retorno de clubes nacionais ao Piauí e conquistas de nossos atletas no Brasil e no exterior. O Portal O Dia traz para você um resumo do que de mais importante aconteceu no esporte em nosso estado. Confira!



Fluminense-PI, o novo campeão estadual!

Apesar de ter sido vencido no segundo jogo pelo Parnahyba por 1 a 0, o Fluminense-PI levou o título estadual de 2022. A equipe tricolor venceu o confronto de ida contra o Parnahyba fora de casa, no Estádio Pedro Alelaf, por 1 a 0, com gol de Thiaguinho, o que trouxe maior segurança para a disputa. Com mais de 80 anos de fundação, pela primeira vez na história o Flu teve o seu primeiro título garantido. O Piauí teve um novo campeão estadual!

Fluminense-PI leva título para casa (Foto: Reprodução/FFP)

Flamengo-PI rebaixado

Se por um lado, um clube tradicional levantou o primeiro título estadual, por outro, um dos mais tradicionais times do Estado, o Flamengo-PI, foi rebaixado para a segunda divisão do Piauiense. E teve a queda confirmada após a derrota de goleada - 4 a 0 para o Parnahyba - em um jogo de nível muito baixo. Após o jogo, os atletas criticaram o atraso de salários, e a falta e estrutura do clube. A gestão do Fla-PI, atualmente comandada pelo presidente Rubens Gomes. Em coletiva após o jogo, ele defendeu a administração dele frente ao clube e garantiu um planejamento melhor para a temporada 2023.

Rubro-negro vai disputar a segunda divisão do estadual (Foto: Reprodução/Instagram/Flamengo-PI)

Crise política no River

Turbulências políticas não são exclusividade do Flamengo-PI. O maior rival do rubro-negro, o River, também passou por maus bocados em 2022. Brigas políticas, problemas de ordem administrativa e financeira rondaram todo o ano do Galo Carijó. Até um interventor chegou a assumir temporariamente o clube. Porém, recentemente o juiz Dioclécio Sousa e Silva, da 3ª Vara Cívil de Teresina, decidiu nos autos confirmar Ítalo Rodrigues como presidente do River. A decisão põe fim a um imbróglio entre Ítalo e o oponente, Robert Ibiapina, que travavam uma batalha judicial que provocou a intervenção no clube, que estava até então sem presidente. Pelo menos nos últimos dias de 2022, um pouco de paz no Poleiro do Galo para planejar o 2023!

(Foto: Ascom/River)

Copa do Brasil e Séries C e D: como se saíram os piauienses nos torneios nacionais

O ano de 2022 marcou também a participação dos clubes piauienses nos torneios nacionais. Pelo terceiro ano consecutivo, o Altos se manteve na Série C, algo inédito para um clube do Estado. Além de se garantir na terceira divisão nacional, o Jacaré fez história chegando à terceira fase da milionária Copa do Brasil. O time eliminou o Sport Recife na primeira fase, ao vencer em Teresina por 1 a 0, e depois bateu o ABC-RN em Natal, se classificando nos pênaltis.

Classificado para a terceira fase, o Jacaré embolsou uma cota de cerca de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Depois, encarou o Flamengo-RJ, sendo derrotado. O clube carioca conseguiu uma virada em cima do Altos, vencendo por 2 a 1. O jogo aconteceu no Estádio Albertão, em Teresina, pela terceira fase da Copa do Brasil. Durante a partida, o Jacaré surpreendeu a equipe rubro-negra com boas chances de gols, chegando a abrir o placar. O destaque da partida foi o goleiro do Altos, Marcelo, que fez grandes defesas.

(Foto: Reprodução/Arquivo pessoal)



Já pela Série D do Campeonato Brasileiro, só decepção. O Fluminense-PI, chegou na última rodada da primeira fase com chances de classificação, mas acabou sendo derrotado pelo Juventude-MA por 2 a 1, dando adeus precocemente ao torneio. O 4 de Julho, outro representante piauiense, perdeu para o Pacajus-CE por 3 a 1 terminando na última posição do Grupo 2 e foi eliminado.



E as mulheres? A piauiense Adriana brilhou no Corinthians e na Seleção!

A atacante piauiense Adriana Maga comemorou mais um título pelo Corinthians. O Timão venceu o Grêmio por 1 a 0 e conquistou o título da 1ª edição da Supercopa do Brasil feminina. Ao final do jogo, a atacante piauiense comemorou o triunfo nas redes sociais. “Só para não perder o costume”, brincou. Os gols do título foram marcados por Jaqueline, Diany, Vic Albuquerque e Jheniffer.

(Foto: Reprodução)

Pela Seleção Brasileira é a grande campeã da Copa América Feminina 2022. O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, na noite deste sábado (30), no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga (COL), pela grande final do torneio. A seleção terminou a competição com 100% de aproveitamento: seis vitórias e sem nenhuma derrota. A equipe de Pia Sundhage também não tomou gol e balançou as redes 20 vezes.

Judô vice mundial com o Stanley Torres

O piauiense Stanley Torres foi vice-campeão mundial de judô em competição realizada em Cracóvia, na Polônia. O torneio contou com a participação de mais de mil atletas de todo o mundo. Stanley foi o primeiro piauiense a conquistar a medalha de prata em um mundial masculino de judô, um feito histórico para o judô piauiense e nacional. Parabéns, Stanley!

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Teresina sedia Torneio Internacional de Badminton

Em 2022, Teresina virou a capital internacional do Badminton! A cidade recebeu Brazil International Series 2022, realizado entre 15 e 18 de setembro, no Centro de Treinamento de Badminton localizado no Setor de Esportes da UFPI. O evento foi realizado em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), com o apoio da Confederação Pan-Americana de Badminton (BPAC), da Federação Mundial de Badminton (BWF), e da Federação de Badminton Piauí (FEBAPI).

O Brazil International Series 2022 teve jogos na categoria Principal, nas modalidades Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF) e Duplas (Masculina, Feminina e Mista). 75 atletas de oito países participaram da competição: Brasil, Portugal, Paraguai, Guatemala, Argentina, El Salvador, Peru e México.

(Foto: Divulgação / ImprensaCBBD)



E na Copa do Mundo, teresinenses viram o Brasil cair nas quartas e a Argentina ser campeã!

Na Copa do Mundo, tristeza com a Canarinho! A Seleção Brasileira perdeu nos pênaltis para a Croácia na disputa das quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. A derrota aconteceu no estádio Cidade da Educação, o time do técnico Tite perdeu por 4 a 2. Rodrygo e Marquinhos que desperdiçaram as cobranças, enquanto os croatas converteram todos. Com a derrota, o sonho do Hexa chegou ao fim em 2022 e a seleção que era dada como favorita retorna para casa.

E a Argentina, quem diria, hein?! Após 36 anos de espera e dois vices dolorosos (1990 e 2014), a equipe albiceleste derrotou a França por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após empate de 3 a 3 com a bola rolando, no Estádio de Lusail, na decisão da Copa do Catar, assegurando o tricampeonato mundial.

