Após morte de aluna, UFPI retorna às aulas com reforço na segurança; veja medidas

As aulas na Universidade Federal do Piauí (UFPI) retornam nesta quarta-feira (03). E para o início do período letivo, a instituição adotou medidas para reforçar a segurança nos campi de Teresina e do interior. O tema havia sido pautado de reunião entre a reitoria e a Secretário de Segurança Pública do Piauí. Ficou acertado o aumento de rondas na região do Campus Teresina e dos demais campi do interior.

(Foto: Divulgação / UFPI)

Por parte da Universidade, no Campus Sede, estão mantidos os 188 profissionais, entre vigilantes efetivos e terceirizados, armados e desarmados, e serviço de motoronda. Está em vigor também, desde fevereiro, o controle de acesso a vias exclusivamente internas do Campus a partir das 22h e nos finais de semana. Além disso, os serviços abrangem troca de lâmpadas e reforço na vigilância.

A Central de Monitoramento, atualmente, analisa dados fornecidos por 155 câmeras, 24h por dia, com a gravação das imagens em servidores, e em breve, também, haverá câmeras nas paradas de ônibus. Também foi feito reforço na iluminação com troca de mais de 1.200 lâmpadas nos Centros e Setores da Administração Superior.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A segurança tem sido motivo de preocupação para a comunidade acadêmica. Vários episódios de assaltos dentro do campus e arrastões em pontos de ônibus foram registrados. A insegurança se tornou ainda mais latente após o caso da morte da estudante de Jornalismo Janaína Bezerra no dia 28 de janeiro deste ano. Ela foi encontrada sem vida por seguranças da Universidade em um dos corredores do Departamento de Matemática.

Thiago Mayson da Silva Barbosa, responsável pelo crime, está preso pelos crimes de estupro, vilipêndio de cadáver e ocultação de provas. Segundo o laudo cadavérico, Janaína Bezerra da Silva morreu após ter sido violentada sexualmente e ter o pescoço quebrado.

Limpeza do campus

Equipes da Prefeitura Universitária estiveram, na tarde desta terça (2) realizando serviços de manutenção que envolvem a poda, capina e limpeza de áreas dentro do campus. As medidas têm sido reforçadas com o retorno das aulas da pós-graduação, ocorrido hoje, e a volta das aulas da graduação, que ocorre amanhã (3). Além disso, foram afixadas faixas de identificação dos centros e outros espaços para facilitar, especialmente, a localização dos alunos ingressantes na Universidade.

