Retrospectiva II: veja fotos d'O DIA que marcaram as notícias do Piauí em 2022

Em 2022, a fotografia eternizou acontecimentos e resumiu 365 dias no intervalo mínimo de vários cliques por segundo. Confira algumas das imagens do fotógrafo Jailson Soares, de O DIA, que marcaram o ano e que ajudaram a construir e eternizar as memórias deste ano.

Caminhada da Fraternidade reúne 15 mil pessoas em Teresina. O evento marcou o retorno da celebração de maneira presencial, após dois anos de pandemia da Covid-19

Homem é preso após atropelar três estudantes que ficaram gravemente feridas no Parque Wall Ferraz, na zona Norte de Teresina.

Homem é morto a tiros por suspeito de ligação com facção criminosa no bairro Parque Alvorada, em Teresina



Manifestantes protestam após Wadson Oliveira da Cruz morrer ao ser atropelado por uma motocicleta na rodovia BR-316, na zona Sul de Teresina.

Carroceiros e profissionais que trabalham com tração animal fecham a Avenida Marechal Castelo Branco, em frente a Câmara Municipal de Teresina. Os trabalhadores protestaram contra um projeto da vereadora Thanandra Sarapatinhas (Patriotas) que proíbe o uso de animais para tração na capital

Um homem ateou fogo em um ônibus da empresa Timon City na Praça Saraiva, no Centro de Teresina. Ele estaria vingando a morte de Amanda Santos Carvalho, de 22 anos, que foi atropelada e arrastada por um ônibus em agosto deste ano.



A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, visitou Teresina em caravana de apoio ao presidente Jair Bolsonaro pelo Piauí

O presidente eleito Lula participou de ato político em Teresina acompanhado da esposa Janja, de Wellington Dias, Rafael Fonteles e da governadora Regina Sousa.

Teresinenses se reúnem na Rua da Copa para assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo

Criança com a cicatriz de ostomia brincando com a boneca que ganhou, também ostomizada



Dona Maria do Socorro recebeu a ligação regular de água em sua casa e, agora, tem a felicidade de ter o bem saindo na torneira



Encanamento em bairros periféricos permite que moradores montem os próprios negócios e tenham renda de até R$ 2 mil.

O céu de Teresina em vários momentos do dia

