Após ataques de facção, moradores da Vila Mocambinho relatam medo

O início da semana foi marcado por ondas de violência e caos em Teresina. O que iniciou como uma tentativa de assalto, terminou com duas pessoas mortas e ônibus incendiados na Zona Norte de Teresina. Com isso, o medo e receio de sair de casa e de, até mesmo, pegar um ônibus, tomaram conta dos teresinenses, especialmente na Vila Mocambinho, onde ocorreram os ataques aos coletivos.

Apesar de os órgãos de segurança terem deflagrado uma operação onde 11 pessoas foram presas e, ainda, intensificado as ações de combate a criminalidade na região, moradores relatam que estão receosos não somente com os últimos ocorridos, mas com a violência em geral que assola a comunidade.

Vivendo na Vila Mocambinho há 30 anos, uma moradora que não quis ser identificada conta que sente medo constante de assaltos e ataques. “Já fui alvo de ataque próximo ao meu bairro, só não levaram nada porque eu não estava com nada. Apesar de agora ter um pouco mais de segurança com a presença dos policiais, ainda sinto medo dos assaltos”, comenta.



A moradora relata ainda o medo de possíveis ataques em escolas, que desde o início do mês de Abril, têm sido disseminados nas redes sociais. “Pedimos mais segurança nos colégios, tenho três filhos que estudam e temos medo da presença dessas facções nas escolas. Meu temor é esse”, afirma a mulher.

Sobre o assunto, o Major Tales, da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), destaca que, após a operação, a região da Vila Mocambinho está mais pacífica. De acordo com o Major, além do posto da PM, que deve permanecer no local por uma semana, outras medidas estão sendo tomadas para que esse período de paz se prolongue e as pessoas possam continuar sentindo essa sensação de segurança.

“O policiamento nunca deixou de acontecer, nós estamos reforçando o que já existia. A priori estamos utilizando uma viatura do 9º BPM e três especializadas. Duas viaturas ficam no posto e as outras ficam rodando a área onde ocorreram os aatques”, explica.



Ainda segundo o Major Tales, a comunidade pode ficar tranquila, uma vez que a o policiamento se faz presente no local. “A comunidade deve ter em mente que não estão abandonados nem pelo Estado e nem pelas forças de segurança. Nós precisamos continuar a vida e tudo vai se ajustando com o tempo”, finaliza.

