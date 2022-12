Retrospectiva: veja fotos d'O DIA que marcaram as notícias do Piauí em 2022

A foto data acontecimentos no tempo sem, no entanto, lhe dar um prazo de validade. Em 2022, a fotografia eternizou acontecimentos e resumiu 365 dias no intervalo mínimo de vários cliques por segundo. Confira algumas das imagens do fotógrafo Assis Fernandes, de O DIA, que marcaram o ano e que ajudaram a construir e eternizar as memórias deste ano.

A forte chuva que caiu em Teresina no dia 01 de janeiro deixou um diversos pontos do município alagados. No bairro Satélite, zona leste de Teresina, o chef de cozinha João Marcelo morreu após o seu veículo ser arrastado para um córrego.

As fortes chuvas de janeiro causaram estragos em Teresina. Devido aos alagamentos, a cidade entrou em situação de emergência e muitos bairros tiveram ruas alagadas; famílias acabaram perdendo suas casas e ficaram abrigadas em escolas.

A compra de 100 mil exemplares do livro “Teresina Educativa” por mais de R$ 6,5 milhões pela Secretaria Municipal de Educação, gerida pelo Nouga Cardoso, foi alvo de denúncia contra a Prefeitura de Teresina realizada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI).

Valdirene Torquato, de 42 anos, foi morta a facadas no bairro Ilhotas, no Centro de Teresina. Ela era empregada doméstica e estava a caminho do trabalho quando foi assassinada pelo ex-marido da vítima. Ezequiel Rodrigues foi preso em flagrante.

Os professores de Teresina anunciaram greve geral por tempo indeterminado em reivindicação por reajuste do piso do magistério. O movimento durou mais de 180 dias.

O dia 31 de março marcou o fim do quarto Governo de Wellington Dias no Piauí. O gestor renunciou o cargo e para concorrer ao senado. O petista deixou o comando do executivo para a então vice-governadora, Regina Sousa, que se tornou a primeira mulher negra a governar o Piauí.

A insatisfação dos teresinenses com a gestão de Dr. Pessoa à frente da prefeitura municipal ocasionou uma série de protestos e manifestações. Sem condições de responder à altura os questionamentos sobre Teresina, a equipe da Prefeitura resolver blindar Dr. Pessoa e cerca o Palácio da Cidade.

O time do Flamengo visitou Teresina e conseguiu vitória em cima do Altos. O jogo aconteceu no Estádio Albertão pela terceira fase da Copa do Brasil. Durante a partida, o Jacaré surpreendeu a equipe rubro-negra com boas chances de gols.

O obra da galeria da zona Leste já se arrasta há mais de oito anos e vêm acumulando transtornos para quem passa e trabalha no local. A funcionária pública e pedagoga Wana Sara morreu após ter seu carro arrastado pela correnteza e ficar preso em uma galeria no cruzamento da Rua Eustáquio Portela com Avenida Homero Castelo Branco.

O jurista Celso Barros completa 100 anos de seu nascimento. Com voz pausada e uma lucidez que desconcerta o interlocutor, ele define com acentuada clareza o caminho para a longevidade.

No começo de julho, a gasolina comum podia ser encontrada até R$ 7,89 em alguns postos da Capital. Com a lei que criou um teto para a alíquota de ICMS e zerou os impostos federais, o combustível passou a R$ 5,75 na última semana daquele mês.

Cinco crianças entre 8 e 16 anos desapareceram nas águas do Rio Parnaíba, na cidade de Nazária. As crianças estavam banhando em uma coroa do rio e teriam se desesperado ao tentar salvar um amigo que estava se afogando e, de acordo com relatos, e acabaram sendo levados pelas águas.

A população de Nazária parou para acompanhar o sepultamento das crianças da mesma família que morreram afogadas em Nazária.

Dr. Pessoa é recebido com protestos em missa pelo aniversário de Teresina. A missa aconteceu sob um forte esquema de segurança, com o perímetro cercado por grades e com a presença da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, cobrou transparência nos gastos públicos durante palestra em Teresina.

Carroceiros e profissionais que trabalham com tração animal fecham a Avenida Marechal Castelo Branco, em frente a Câmara Municipal de Teresina. Os trabalhadores protestaram contra um projeto da vereadora Thanandra Sarapatinhas (Patriotas) que proíbe o uso de animais para tração na capital

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, visitou Teresina em caravana de apoio ao presidente Jair Bolsonaro pelo Piauí

Manifestantes apoiadores do presidente Bolsonaro bloquearam o trânsito na zona Sul de Teresina na altura da Ponte da Tabuleta, que liga a capital piauiense a Timon. A movimentação ocorreu mesmo após determinação do STF para que a PRF desobstruísse as rodovias

Lúcia Rodrigues, mãe de Fernando Ribeiro, lamenta passar o natal sem informações sobre o filho de 13 anos que desapareceu após participar de uma festa em um sítio na zona Leste de Teresina, em abril.

Em Teresina, motoristas e cobradores de ônibus paralisam as atividade após o não pagamento do 13º aos trabalhadores do sistema de transporte

O restaurante Vasto, inaugurado há menos de um mês na zona Leste de Teresina, explodiu e ficou completamente destruído. A explosão atingiu também o restaurante Coco Bambu, que fica ao lado. Uma perícia está sendo feito para saber qual foi a real causa da explosão. O impacto chegou a ser sentido em estabelecimentos e prédios a quarteirões de distância.

Com imagens de Assis Fernandes/ODIA